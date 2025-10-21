El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 91% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la sensación térmica mejorará conforme se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h en la tarde. Esta brisa moderada será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 15% de probabilidad, aunque se espera que esto no afecte de manera notable las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes disfrutar del buen tiempo, aprovechando las horas de sol antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.