El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 19 grados , que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, alcanzando un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones, si ocurren, serán escasas y no se espera que afecten las actividades diarias.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, esta también se mantiene en un 0% durante la mañana y la tarde, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:43 horas. La noche será fresca, ideal para paseos al aire libre o actividades familiares.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.