El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 19 grados , que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 63% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, alcanzando un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones, si ocurren, serán escasas y no se espera que afecten las actividades diarias.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, esta también se mantiene en un 0% durante la mañana y la tarde, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:43 horas. La noche será fresca, ideal para paseos al aire libre o actividades familiares.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.
