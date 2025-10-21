El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Carmona se prepara para un día con un tiempo variado, donde la presencia de nubes y cambios en la temperatura marcarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 02:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al inicio del día y subiendo hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta las 04:00, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. La temperatura se estabilizará en torno a los 17 grados entre las 03:00 y las 04:00, y se espera que se mantenga en ese rango durante la mañana. A partir de las 07:00, el cielo se tornará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y 08:00.

Durante la tarde, la situación se tornará más inestable. A partir de las 14:00, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitación, alcanzando un 65% en este periodo. Las temperaturas subirán hasta los 24 grados a las 15:00 y 25 grados a las 16:00, pero la sensación de calor podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. A las 16:00, se espera que la precipitación sea de 0.1 mm, lo que indica que podrían caer algunas gotas, aunque no se anticipan tormentas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a 21 grados a las 22:00, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 90% hacia el final del día. En resumen, Carmona experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, todo ello acompañado de un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.