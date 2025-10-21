El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registre una temperatura de 27 grados. La humedad relativa será alta al inicio, alcanzando un 92% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 55% por la tarde.

El cielo se mantendrá poco nuboso en las horas centrales del día, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. A partir de las 16:00 horas, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a cielos cubiertos y, en algunos momentos, muy nubosos. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades de lluvia previstas son escasas, con valores que no superan los 0.1 mm.

El viento soplará del suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde. La salida del sol se producirá a las 08:37 horas y se pondrá a las 19:39 horas, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo.

Es recomendable que los habitantes de Camas se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, llevando consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre. A pesar de las probabilidades de lluvia, las temperaturas agradables y el sol de la mañana brindarán la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.