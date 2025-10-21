El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, en Cabra, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados en las primeras horas y subiendo ligeramente a 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas en la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para un ligero chaparrón.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 72% al final de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los vientos serán suaves, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal sin grandes contratiempos. Se recomienda a los habitantes que, si planean actividades al aire libre, lleven consigo un paraguas o impermeable por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.