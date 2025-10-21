El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que se mantendrá hasta la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, y posteriormente un cielo cubierto durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda a 23°C. La sensación térmica será agradable, aunque la alta humedad relativa, que rondará entre el 54% y el 94% a lo largo del día, podría hacer que se sienta un poco más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento también contribuirá a la dispersión de la nubosidad, aunque no se espera que se produzcan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que no habrá eventos climáticos severos que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se preparen para un día mayormente nublado, lo que podría limitar la visibilidad del sol y afectar la luminosidad del entorno.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:39, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque menos brillante que en días despejados. En resumen, el día se presenta tranquilo y sin sobresaltos, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo gris y la presencia del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.