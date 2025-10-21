El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:38. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, con un cielo que pasará de poco nuboso a nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C por la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 26°C. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% por la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones significativas.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Aunque la nubosidad aumentará hacia la tarde, las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.