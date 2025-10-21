El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y bajando gradualmente hasta un 68% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde. Aunque no se anticipan lluvias significativas, se registrará una precipitación escasa de 0.1 mm hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica seguirá siendo cálida debido a la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes densas. La puesta de sol se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá consigo condiciones climáticas adversas.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo fresco y nublado, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.