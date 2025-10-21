El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la noche existe una probabilidad de lluvia escasa, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, pero aumenta a un 90% en las horas cercanas a la medianoche, lo que podría indicar la llegada de un frente húmedo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una sensación de frescura debido a la alta humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras al caer la noche y disfrutar de las temperaturas templadas durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.