El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo poco nuboso en la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé un aumento en la cobertura de nubes, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero aumenta a un 35% entre las 14:00 y las 20:00, y hasta un 70% en la franja horaria de las 20:00 a las 02:00. Esto sugiere que es posible que se presenten algunas lloviznas ligeras, especialmente en la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 84% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 12-19 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con la temperatura, hará que el tiempo sea más agradable durante las horas más cálidas del día.

Es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente por la posibilidad de lluvias al caer la noche. Si tienes planes al aire libre, considera llevar un paraguas o un impermeable, ya que las lluvias podrían ser más frecuentes en las horas nocturnas. En resumen, el día se presenta como un día templado y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.