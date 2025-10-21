El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las 23:00 horas, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avanza el día, la nubosidad aumentará ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas y un leve aumento al 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será escasa y no afectará las actividades diarias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más altas. Este viento puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, especialmente en las horas de mayor calor.

La salida del sol está programada para las 08:42 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44 horas, ofreciendo una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un ligero aumento de nubosidad y una mínima posibilidad de lluvia en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.