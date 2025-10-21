El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con un cielo cubierto que se extenderá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque 30 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas pico de calor. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, ya que la combinación de calor y humedad puede resultar incómoda.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la claridad del cielo. El amanecer se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 19:37, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, Arahal experimentará un día de temperaturas cálidas y cielos cubiertos, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.