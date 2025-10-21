El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A partir de la tarde, se espera que la cobertura nubosa continúe, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 20 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, especialmente hacia la noche, cuando se espera que se calme.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas del día, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias que se anticipan serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las precipitaciones no serán significativas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas, por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.