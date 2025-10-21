El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 22°C, lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con intervalos de cielo poco nuboso y nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 26°C. Este aumento de temperatura, combinado con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 20% de que se presenten algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades cotidianas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio de la calidez.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 20°C. La humedad aumentará, alcanzando un 95%, lo que podría generar una sensación de frescura. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente cálido y despejado, con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.