El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde las condiciones se tornarán más inestables. La temperatura oscilará entre los 19°C por la mañana y alcanzará un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en la mañana, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a un ligero enfriamiento en la sensación térmica, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. La posibilidad de tormentas es baja, con un 15% de probabilidad en el mismo intervalo, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, no se anticipan tormentas severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 22°C. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas de la mañana, pero se espera que mejore a medida que avanza el día. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más variable en la tarde.

Es recomendable que los residentes de Aljaraque se preparen para un día con cambios climáticos, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir por la tarde. La combinación de calor, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.