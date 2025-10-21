El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 35 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento también puede influir en la dispersión de las nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mañana y un ligero aumento a un 15% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para la lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una pequeña posibilidad de nubosidad más densa, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas.

La tarde será el momento más cálido del día, alcanzando temperaturas de hasta 27 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 57% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 22 grados hacia la noche, con un cielo que se despejará aún más.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes podrán aprovechar al máximo el día, sin preocuparse por la lluvia ni por condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.