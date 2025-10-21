El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas y bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance la jornada, la bruma persistirá en las primeras horas, especialmente entre las 1:00 y las 8:00, donde se espera que la visibilidad sea reducida.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 82% por la noche. Esto, combinado con la bruma y las nubes, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00, con una probabilidad del 80% de que se registren precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00. Las cantidades de lluvia previstas son escasas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas de la tarde y 0.1 mm en la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo variable, con bruma y nubes altas en la mañana, temperaturas agradables en la tarde y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor bruma y posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.