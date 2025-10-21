El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día con un tiempo variado, donde la temperatura y la nubosidad jugarán un papel importante en la jornada. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica cambiará gradualmente. Las nubes comenzarán a aumentar, y para la tarde se prevé un cielo muy nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 19:38. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados, proporcionando un ambiente cálido antes de que las nubes cubran el cielo.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 20:00 horas, donde se estima una probabilidad del 55%. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescor al caer la noche.

A medida que el día avance hacia la noche, se espera que las temperaturas desciendan, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, el ambiente se sentirá más fresco y húmedo. En resumen, Alcalá de Guadaíra experimentará un día de contrastes, con un inicio cálido y soleado que dará paso a un ambiente más nublado y fresco por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.