El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 20 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , con un pico de calor que se espera alrededor de las 15:00 horas, cuando se alcanzarán los 27 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Este viento puede ser un alivio para los visueños, que disfrutarán de un día sin lluvias y con cielos mayormente cubiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno menos estrellado, pero igualmente interesante para quienes disfrutan de la contemplación del cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque nublado, promete ser cálido y sin lluvias.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día de temperaturas agradables, con un cielo que variará de poco nuboso a cubierto, y sin la amenaza de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.