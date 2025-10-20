El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 18 grados a media mañana. La bruma y la niebla que se han reportado en las primeras horas irán desapareciendo, dando paso a un cielo más despejado. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 28 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de un cielo que se tornará más nuboso, aunque sin llegar a cubrirse completamente. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que oscilarán entre los 20 y 34 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, especialmente en las horas centrales del día, cuando la bruma haya desaparecido por completo.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin indicios de tormentas o lluvias. La humedad comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando un 60% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

La puesta de sol está prevista para las 19:39, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que los utreranos podrán disfrutar antes de que caiga la noche. En resumen, el día se presenta como una jornada agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que caracteriza a esta época del año en Utrera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.