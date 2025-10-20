El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 22 grados hacia las 17:00 horas, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se espera que la mayor parte del día esté cubierto, especialmente durante las horas centrales, donde la nubosidad será notable. Desde las 06:00 hasta las 12:00, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado poco nuboso hacia la tarde. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, pero a partir de las 06:00, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo con un cielo cubierto entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo se despeje un poco, permitiendo que el sol brille de nuevo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará en un 42% a las 00:00 y aumentará gradualmente, alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más fresca y húmeda.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 15 km/h a las 01:00. Las ráfagas alcanzarán su máximo a las 15:00, con velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que podría refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.