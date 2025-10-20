El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Tomares se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas que irán alternando con momentos de nubosidad más densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 43% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas del día.

A medida que el sol se ponga a las 19:40, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas. Sin embargo, la noche se presentará despejada, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 28 grados , sin posibilidad de lluvia. La combinación de viento moderado y alta humedad podría hacer que la sensación térmica varíe, pero en general, será un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.