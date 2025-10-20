El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 62% por la tarde. Esto puede influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá riesgo de tormentas ni de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la alta humedad y las temperaturas que se prevén.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27-28 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia el final del día. El cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las estrellas sean visibles después de un día mayormente cubierto.

El orto se producirá a las 08:36 y el ocaso a las 19:40, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día nublado pero sin precipitaciones, con temperaturas agradables y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.