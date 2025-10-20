El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

La jornada del 20 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada y manteniéndose así hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con algunas horas de poco nuboso hacia el final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 21°C hacia las 22:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 79% en la madrugada y descendiendo a un 67% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes podría hacer que la luz solar sea menos intensa.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 33 km/h. Este viento moderado podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 08:36 y se ocultará a las 19:40, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. A medida que avance la tarde, la combinación de temperaturas cálidas y un viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de la alta humedad.

En resumen, el 20 de octubre en La Rinconada se caracterizará por un tiempo cálido y cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día propicio para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.