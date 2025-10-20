El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . La humedad relativa se sitúa en un 66%, lo que proporciona una sensación de frescura agradable.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero en general, se mantendrá poco nuboso hasta las 2 de la tarde. Las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde. La humedad aumentará un poco, llegando al 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se prevé que el cielo esté muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 4 de la tarde, con 17 grados, y luego comenzarán a descender nuevamente. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 84% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde, donde podría alcanzar hasta 14 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan a 11 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque nublado en su parte central, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.