El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 55% y podría llegar hasta un 74% hacia el final de la jornada. Sin embargo, la sensación de calor será moderada gracias a la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes típicos de la región.

Es importante destacar que, aunque las temperaturas serán agradables, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.