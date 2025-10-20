El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque las condiciones generales no indican que esto sea probable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 41% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h provenientes del oeste. Este viento puede ser más notable en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 7 de la tarde y bajando a 18 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:34.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, y estar atentos a las condiciones del viento, que pueden ser más intensas en ciertos momentos del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.