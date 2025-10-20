El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con una temperatura de 19 grados a las 01:00 y descendiendo a 18 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando el 75% a la 01:00 y manteniéndose en torno al 68% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable durante el día. A las 14:00, la humedad se situará en un 57%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 16:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque las cantidades serían mínimas y no afectarían las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que garantiza un día sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.