El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore, con un predominio de cielos despejados. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados y descenderán ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 49%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, la humedad se mantendrá en niveles razonables, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para aquellos que deseen realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La puesta de sol está prevista para las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Los Palacios y Villafranca.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas.

