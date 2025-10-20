El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La estabilidad del tiempo se verá reforzada por la ausencia de tormentas, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la jornada.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la medianoche, lo que sugiere una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde, sin riesgo de lluvia. Las temperaturas serán agradables, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.