El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde, y se mantendrá en ese rango durante las horas siguientes.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 67% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que contribuye a un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 6 de la tarde y bajando a 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.