El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 58% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. No se prevén rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Montilla sin restricciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad también aumentará, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la noche.

En resumen, el día de hoy en Montilla se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso municipio andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.