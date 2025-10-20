El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, con un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la mañana, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día templado, aunque se recomienda estar preparados para el viento que podría intensificarse en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.