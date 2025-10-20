El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Martos se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 46%, lo que proporciona una sensación de frescura. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 17 grados a las 04:00.
A partir de las 05:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura seguirá bajando hasta los 16 grados. Este patrón de nubes se mantendrá durante la mañana, con un cielo cubierto a partir de las 06:00 horas. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 64% a las 05:00 y un 74% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A las 15:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo del día, con 23 grados, y se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h a las 09:00 y alcanzando hasta 29 km/h en la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y 21 grados a la 13:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 93% a las 08:00 y un 86% a las 09:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.
En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados . Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento del sur y suroeste aportará frescura a la jornada. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un tiempo más fresco y nublado a medida que avance el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros