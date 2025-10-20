El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Martos se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 46%, lo que proporciona una sensación de frescura. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 17 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura seguirá bajando hasta los 16 grados. Este patrón de nubes se mantendrá durante la mañana, con un cielo cubierto a partir de las 06:00 horas. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 64% a las 05:00 y un 74% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A las 15:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo del día, con 23 grados, y se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h a las 09:00 y alcanzando hasta 29 km/h en la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y 21 grados a la 13:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 93% a las 08:00 y un 86% a las 09:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados . Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento del sur y suroeste aportará frescura a la jornada. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un tiempo más fresco y nublado a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.