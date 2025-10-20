El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada y los 19 grados a las 2 de la madrugada.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa será alta, alcanzando un 91% a las 2 de la madrugada y manteniéndose en niveles elevados hasta las 6 de la mañana, cuando comenzará a disminuir. A partir de las 7 de la mañana, la humedad se situará en un 99%, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque las condiciones de cielo despejado ayudarán a que la temperatura se mantenga agradable.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10 de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, y a las 11 de la mañana, podría llegar a los 21 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 5 de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados que permitirán disfrutar de la luz solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 8 de la tarde y bajando a 21 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará gradualmente, pero las condiciones seguirán siendo agradables para disfrutar de la velada. En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.