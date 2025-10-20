El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera una ligera mejora en la visibilidad con la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 22°C al caer la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que comenzará en un 91% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 68% hacia la noche.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, el viento se mantendrá moderado, contribuyendo a una sensación de confort en el ambiente.
La salida del sol está programada para las 08:36, mientras que el ocaso se producirá a las 19:40, lo que permitirá disfrutar de una jornada con una duración de luz solar considerable. A lo largo del día, los cielos nublados no impedirán que se aprecien momentos de claridad, especialmente en la tarde, lo que podría ofrecer oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre.
En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones serán ideales para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia de nubes que pueden oscurecer el cielo en ciertos momentos. La combinación de temperaturas suaves y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para los residentes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
