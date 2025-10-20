El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 21°C, que descenderá ligeramente a 20°C a la 01:00 y 19°C a las 02:00, manteniendo un ambiente templado.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso entre las 04:00 y las 05:00 horas, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 18°C. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Mairena del Alcor realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27°C a las 17:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 43% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 14 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C a las 21:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 12°C a las 20:00 horas. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente cálido y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a la variación de la nubosidad y las ráfagas de viento en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.