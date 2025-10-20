El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a primera hora, descendiendo ligeramente a 16°C en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando el 90% a las 6:00 a.m., lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 58% por la tarde. Esto permitirá que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en momentos de mayor calor. Este viento será un aliado para mitigar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual. Aunque la mañana comenzará despejada, se anticipa que se nuble ligeramente hacia la tarde, con un aumento en la cobertura nubosa. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque sin llegar a estar completamente cubierto. Las condiciones serán ideales para paseos y actividades al aire libre, con un ambiente templado y fresco.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia las 10:00 p.m. El cielo se despejará, permitiendo disfrutar de una noche tranquila y estrellada. En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de las actividades otoñales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.