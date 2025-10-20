El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20°C, con un aumento gradual que llevará a los 25°C hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y disminuyendo a medida que avanza el día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa en las horas centrales. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará desde el oeste-suroeste a velocidades de entre 11 y 14 km/h, ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un leve indicio de 0.1 mm de precipitación en la tarde, lo que sugiere que cualquier posible llovizna será escasa y no afectará las actividades diarias. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está programada para las 19:37, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche fresca y agradable. La temperatura caerá a 21°C hacia la noche, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando un 61% al final del día.

Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la brisa suave hacen de este 20 de octubre un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Lora del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.