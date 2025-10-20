El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C al amanecer y descenderán gradualmente a 22°C hacia la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 61% en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo se tornará poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su máximo.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a 24°C alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 21°C hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:29, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque poco nuboso, podría presentar matices interesantes debido a la luz del ocaso.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día agradable, propicio para paseos y actividades recreativas. Se recomienda a los habitantes aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, antes de que las temperaturas comiencen a descender y la noche se instale en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.