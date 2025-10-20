El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente variable, donde la bruma y la niebla han sido protagonistas en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 04:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de bruma y niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que estas condiciones den paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre, aunque con precaución debido a la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 47% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas de la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto sugiere que, en general, el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 19:45, cuando se espera el ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el día en Lepe se presenta como una jornada variada, con un inicio brumoso que dará paso a un ambiente más templado y cubierto, ideal para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.