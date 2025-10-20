El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura se sitúa en 19 grados , manteniéndose en torno a esta cifra hasta las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, entre las 15:00 y las 16:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% a medianoche y alcanzando picos de hasta el 99% en la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes presentes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, estabilizándose en torno al 55% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 32 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados, ya que la situación meteorológica puede cambiar.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque puede verse ligeramente afectada por la alta humedad en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la visibilidad mejorará, facilitando las actividades al aire libre.

En resumen, Lebrija experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.