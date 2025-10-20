El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, ya que las condiciones se mantendrán despejadas durante gran parte del día.

A las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 49% y el 54%, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Este leve viento será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable. No se prevén rachas fuertes, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto se traduce en un tiempo seco y estable, ideal para disfrutar de paseos, excursiones o cualquier actividad que se tenga planeada.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá manteniéndose mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:31 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.