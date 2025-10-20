El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con nubes altas y bruma en las primeras horas. A medida que avanza la mañana, se espera que la bruma se disipe ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 10:00 y las 12:00, cuando la temperatura alcanzará su punto más alto del día, llegando a los 21 grados .

La temperatura se mantendrá relativamente estable durante la jornada, oscilando entre los 19 y 26 grados . Las horas más cálidas se prevén entre las 14:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán los 25 y 26 grados, respectivamente. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% en la madrugada y bajando gradualmente hasta un 59% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Este viento puede generar un ligero oleaje en la costa, por lo que se recomienda precaución a los navegantes y bañistas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de bruma en las primeras horas, que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.