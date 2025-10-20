El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más despejadas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de niebla que podría dificultar la visibilidad en algunos puntos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo cubierto que dominará gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados al amanecer y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 50% al 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico en la costa. Este viento podría ser un alivio ante la humedad y las temperaturas moderadas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve indicio de posibles lloviznas en la tarde, aunque estas serían mínimas y no afectarían las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 12 grados . La visibilidad mejorará considerablemente, y se podrá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la niebla y la humedad serán factores a considerar en las primeras horas, el tiempo se estabilizará, ofreciendo un ambiente propicio para disfrutar de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.