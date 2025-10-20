El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo continúe cubierto, con periodos de nubosidad variable. A partir de las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30°C, lo que podría hacer que muchos busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 33 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo más fresco en comparación con la temperatura.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede variar.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.