El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Écija se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 01:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados , con una humedad relativa del 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 01:00.

A partir de las 02:00, el cielo comenzará a cubrirse, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. Desde las 02:00 hasta las 12:00, se prevé un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 22 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando un 100% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en la atmósfera.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, donde se espera una temperatura de 26 grados. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 50% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 17:00, con velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que descenderán a 20 grados a las 21:00 y 22 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual que los ecijanos podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.