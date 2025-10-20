El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes altas que irán dando paso a un ambiente muy nuboso durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución hacia la noche, donde se espera que la temperatura descienda a unos 22°C. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y bajando gradualmente a un 68% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno natural de Coria del Río.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.