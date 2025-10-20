El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con periodos de cielo poco nuboso y nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h en las horas pico.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 80% de lluvias escasas entre las 8:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuye considerablemente, lo que sugiere que la mayor parte del día se mantendrá seco. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en la nubosidad.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo que, aunque se nublará en algunos momentos, no debería afectar la calidad del aire ni la experiencia de los cordobeses. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 19°C, manteniendo un ambiente fresco y cómodo para la noche.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes en la tarde, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para salir y disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o aprovechando los espacios al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, aunque las previsiones actuales sugieren un día mayormente estable y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.