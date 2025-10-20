El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 20 grados , que descenderá gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 100% en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por vientos del oeste y suroeste, que soplarán con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura esté en su punto más alto.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar una ligera sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la evolución del tiempo, se prevé que el cielo continúe cubierto hasta la tarde, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se espera que las nubes altas den paso a un cielo más despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 72%.

Los momentos más agradables del día se concentrarán en la tarde, cuando la combinación de temperaturas cálidas y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la velocidad del viento, que podría ser notable en ciertos momentos, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.